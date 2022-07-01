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48 минут назад

В России заработала система борьбы с отмыванием денег

Ura.Ruиещё 8

С 1 июля в России заработала «антиотмывочная» платформа Центробанка «Знай своего клиента». Она позволяет банкам оценивать компании по принципу светофора.

В России заработала система борьбы с отмыванием денег
Фото: ReutersReuters

По требованию платформы банки будут направлять в Банк России информацию о клиентах-юрлицах, на основе которых регулятор разделит предприятия по уровням риска вовлеченности в проведение подозрительных операций, присваивая им «зеленый», «желтый» или «красный» статусы, сообщают «Известия». Благодаря этой системе банки смогут оценивать клиентов, основываясь на консолидированных сведениях.

Ранее сообщалось, что российские банки планируют усилить контроль за денежными операциями россиян. Источники на платежном рынке рассказали РБК, что Центробанк будет запрашивать у банков новую форму отчета о переводах между физическими лицами. С 2022 году банки должны предоставлять данные не только о транзакциях, но и персональную информацию отправителей и получателей денег.

Экономика,Банк России,
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