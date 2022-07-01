В России заработала система борьбы с отмыванием денег

С 1 июля в России заработала «антиотмывочная» платформа Центробанка «Знай своего клиента». Она позволяет банкам оценивать компании по принципу светофора.

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По требованию платформы банки будут направлять в Банк России информацию о клиентах-юрлицах, на основе которых регулятор разделит предприятия по уровням риска вовлеченности в проведение подозрительных операций, присваивая им «зеленый», «желтый» или «красный» статусы, сообщают «Известия». Благодаря этой системе банки смогут оценивать клиентов, основываясь на консолидированных сведениях.