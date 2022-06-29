Набиуллина выступила против управляемого курса рубля

Управляемый курс рубля приведет к тому, что независимость денежно-кредитной политики РФ снизится. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на съезде РСПП, передает РИА Новости.
«Когда мы начинаем управлять курсом, конечно, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть, мы привязываемся к валютам чужих стран. Мы вынуждены при управляемом курсе синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой стран, к валюте которых мы привязываемся», - подчеркнула она.
Набиуллина заявила, что власти России придерживаются политики плавающего курса. Это обусловлено тем, что именно за счет него экономика может адаптироваться к изменившимся условиям, отметила она.
«И попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, - это искусственный курс», - указала глава ЦБ РФ.
Ранее глава Минфин РФ Антон Силуанов заявил, что иностранная валюта является токсичной, однако Минфин РФ готов регулировать курс российской валюты к евро и доллару через кросс-курсы валют дружественных стран. Он сообщил о необходимости стимулировать импорт для стабилизации курса рубля.