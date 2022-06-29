Глава МЭР предупредил о проблемах из-за слишком крепкого рубля

Сохранение текущей динамики курса рубля в ближайшие несколько месяцев может вынудить компании скорректировать производственные планы и сократить объемы производства. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на съезде РСПП.
"Я думаю, коллеги подтвердят, что рентабельность многих производств, даже ориентированных на экспорт, при текущем курсе стала отрицательной. Коллеги ждут какой-то определенности от правительства, от ЦБ, каких-то явных сигналов. Потому что в ином случае, если такая ситуация продлится еще несколько месяцев, я думаю, многие предприятия могут прийти к мысли не только о сворачивании инвестиционных процессов, но и необходимости корректировки текущих производственных планов и сокращении объемов производства", - сказал Решетников.
Он подчеркнул, что тема курса рубля сегодня стала ключевой в экономической политике РФ. При этом министр выразили сомнения, что предлагаемая Минфином РФ модель нового бюджетного правила позволит решить сложности, вызванные слишком крепким курсом рубля.