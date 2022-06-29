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1 час назад

Решетников: слишком крепкий рубль может заставить бизнес сокращать производство

ТАССиещё 1

Сохранение текущей динамики курса рубля в ближайшие несколько месяцев может вынудить компании скорректировать производственные планы и сократить объемы производства. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на съезде РСПП.

Глава МЭР предупредил о проблемах из-за слишком крепкого рубля
Фото: ТАССТАСС

"Я думаю, коллеги подтвердят, что рентабельность многих производств, даже ориентированных на экспорт, при текущем курсе стала отрицательной. Коллеги ждут какой-то определенности от правительства, от ЦБ, каких-то явных сигналов. Потому что в ином случае, если такая ситуация продлится еще несколько месяцев, я думаю, многие предприятия могут прийти к мысли не только о сворачивании инвестиционных процессов, но и необходимости корректировки текущих производственных планов и сокращении объемов производства", - сказал Решетников.

Он подчеркнул, что тема курса рубля сегодня стала ключевой в экономической политике РФ. При этом министр выразили сомнения, что предлагаемая Минфином РФ модель нового бюджетного правила позволит решить сложности, вызванные слишком крепким курсом рубля.

Экономика,Максим Решетников,Минфин России,Российский союз промышленников и предпринимателей,Минэкономразвития,
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