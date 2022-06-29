Глава МЭР предупредил о проблемах из-за слишком крепкого рубля

"Я думаю, коллеги подтвердят, что рентабельность многих производств, даже ориентированных на экспорт, при текущем курсе стала отрицательной. Коллеги ждут какой-то определенности от правительства, от ЦБ, каких-то явных сигналов. Потому что в ином случае, если такая ситуация продлится еще несколько месяцев, я думаю, многие предприятия могут прийти к мысли не только о сворачивании инвестиционных процессов, но и необходимости корректировки текущих производственных планов и сокращении объемов производства", - сказал Решетников.