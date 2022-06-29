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1 час назад

Минфин США заявил о заморозке или блокировке $330 млрд активов России

RT на русском

Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд.

Минфин США заявил о заморозке $330 млрд активов России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В заявлении министерства говорится, что заблокированы или заморожены активы россиян, в отношении которых были введены санкции, на сумму более $30 млрд.

«Были также заблокированы активы Центрального банка России на сумму около $300 млрд», — заявили в Минфине США.

В апреле министр финансов России Антон Силуанов отметил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.

По его словам, Запад заморозил около $300 млрд золотовалютных резервов России.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у России украли более $300 млрд, но другие страны, которые критикуют её, предпочитают об этом не говорить.

Экономика,Антон Силуанов,Сергей Лавров,Банк России,Казначейство США,
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