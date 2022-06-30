В Совбезе обвинили США в величайшей краже российских активов

«Цивилизованный мир – это кто? Американцы, англичане и их союзники? Кто их признал таковыми и что в них есть уникального, что дает им право судить остальное человечество? В принципе, ничего, кроме наглости, самонадеянности и вероломства у них нет. Их уникальность лишь в этом», – сказал Венедиктов.