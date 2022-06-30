«Величайшая кража»: США хотят передать активы России Украине

Заместитель главы американского минюста Лиза Монако надеется, что конгресс США позволит направить изъятые российские активы народу Украины. По ее словам, изъятие «незаконных» активов в Соединенных Штатах «стоит на повестке дня». В России действия западных стран расценили как одну из «величайших краж в истории».

Фото: Gregory Bull/AP Gregory Bull/AP

«Ничто не исключается»

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Лиза Монако выступила в рамках дискуссии на тему вызовов в сфере национальной безопасности, организованной на площадке Google. Она рассказала, что США продолжают отслеживать «незаконные» российские активы.

«Мы стремимся добраться до этих активов вне зависимости от того, представлены ли они в виде роскошных яхт, банковских счетов, иных товаров, самолетов или чего угодно. Ничто не исключается. Если мы можем отследить, что они связаны с незаконной деятельностью, уклонением от санкций, то, с нашей точки зрения, (их изъятие) стоит на повестке дня», — приводит слова Монако РИА «Новости».

По ее словам, перед властями США стоит вопрос о том, чтобы «изъять и продать» замороженные активы.

«Мы надеемся, что действия конгресса позволят нам предоставить эти вырученные средства тем людям, которые в них нуждаются… и это народ Украины», — подчеркнула представитель минюста Соединенных Штатов.

По ее мнению, процесс передачи изъятых у российских бизнесменов активов займет меньший срок, чем «годы».

100 дней заморозки

Накануне на сайте американского минюста было размещено совместное заявление межведомственной группы по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO). В пресс-релизе говорится, что за 100 дней работы международной организации США и их союзники «заблокировали и заморозили находящиеся под санкциями активы россиян» на сумму «более 30 миллиардов долларов».

В межведомственной группе напомнили, что также были заморожены около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка России.

«Захвачены, заморожены или задержаны яхты и другие суда, принадлежащие, удерживаемые или контролируемые попавшими под санкции россиянами», — говорится в сообщении.

Теперь члены REPO, «там, где это уместно и возможно», «предпринимают усилия по <…> внедрению соответствующих правовых рамок, позволяющих замораживать, арестовывать, конфисковывать и/или отчуждать активы, например, в рамках уголовного права».

Работа многосторонней межведомственной группы, по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO) началась в марте. В деятельности этой структуры принимают участие США, Австралия, Канада, Еврокомиссия, Германия, Италия, Франция, Япония и Великобритания, делегирующие представителей министерств финансов, юстиции или внутренних дел.

«Лиса в курятнике»

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что использование теми или иными странами российских активов будет рассматриваться Москвой как недружественный шаг, на который будет ответ.

«Какое-либо использование средств российского государства без его согласия будет трактоваться нами как неправомерный и демонстративно недружественный выпад конкретной страны и ее властных структур, дающий нам право на ответные шаги по защите своих интересов», — сказала она на брифинге.

Заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов в свою очередь подчеркнул, что считает заморозку российских активов одной из величайших краж в истории.

«Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это все равно, что поручить лисе сторожить курятник», — заявил Венедиктов РИА «Новости».

По его мнению, все это ведет к саморазрушению Бреттон-Вудской системы — международной системы организации денежных отношений и торговых расчетов, установленной в 1944 году. Согласно открытым источникам, она положила начало таким организациям, как Международный банк реконструкции и развития и Международный валютный фонд. В 1976 году система была реорганизована в Ямайскую, при которой курсы валют устанавливаются не государством, а рынком.