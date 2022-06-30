«Величайшая кража»: США хотят передать активы России Украине

Заместитель главы американского минюста Лиза Монако надеется, что конгресс США позволит направить изъятые российские активы народу Украины. По ее словам, изъятие «незаконных» активов в Соединенных Штатах «стоит на повестке дня». В России действия западных стран расценили как одну из «величайших краж в истории».
Лиза Монако выступила в рамках дискуссии на тему вызовов в сфере национальной безопасности, организованной на площадке Google. Она рассказала, что США продолжают отслеживать «незаконные» российские активы.
«Мы стремимся добраться до этих активов вне зависимости от того, представлены ли они в виде роскошных яхт, банковских счетов, иных товаров, самолетов или чего угодно. Ничто не исключается. Если мы можем отследить, что они связаны с незаконной деятельностью, уклонением от санкций, то, с нашей точки зрения, (их изъятие) стоит на повестке дня», — приводит слова Монако РИА «Новости».
По ее словам, перед властями США стоит вопрос о том, чтобы «изъять и продать» замороженные активы.
«Мы надеемся, что действия конгресса позволят нам предоставить эти вырученные средства тем людям, которые в них нуждаются… и это народ Украины», — подчеркнула представитель минюста Соединенных Штатов.
По ее мнению, процесс передачи изъятых у российских бизнесменов активов займет меньший срок, чем «годы».
Накануне на сайте американского минюста было размещено совместное заявление межведомственной группы по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO). В пресс-релизе говорится, что за 100 дней работы международной организации США и их союзники «заблокировали и заморозили находящиеся под санкциями активы россиян» на сумму «более 30 миллиардов долларов».
В межведомственной группе напомнили, что также были заморожены около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка России.
«Захвачены, заморожены или задержаны яхты и другие суда, принадлежащие, удерживаемые или контролируемые попавшими под санкции россиянами», — говорится в сообщении.
Теперь члены REPO, «там, где это уместно и возможно», «предпринимают усилия по <…> внедрению соответствующих правовых рамок, позволяющих замораживать, арестовывать, конфисковывать и/или отчуждать активы, например, в рамках уголовного права».
Работа многосторонней межведомственной группы, по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO) началась в марте. В деятельности этой структуры принимают участие США, Австралия, Канада, Еврокомиссия, Германия, Италия, Франция, Япония и Великобритания, делегирующие представителей министерств финансов, юстиции или внутренних дел.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что использование теми или иными странами российских активов будет рассматриваться Москвой как недружественный шаг, на который будет ответ.
«Какое-либо использование средств российского государства без его согласия будет трактоваться нами как неправомерный и демонстративно недружественный выпад конкретной страны и ее властных структур, дающий нам право на ответные шаги по защите своих интересов», — сказала она на брифинге.
Заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов в свою очередь подчеркнул, что считает заморозку российских активов одной из величайших краж в истории.
«Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это все равно, что поручить лисе сторожить курятник», — заявил Венедиктов РИА «Новости».
По его мнению, все это ведет к саморазрушению Бреттон-Вудской системы — международной системы организации денежных отношений и торговых расчетов, установленной в 1944 году. Согласно открытым источникам, она положила начало таким организациям, как Международный банк реконструкции и развития и Международный валютный фонд. В 1976 году система была реорганизована в Ямайскую, при которой курсы валют устанавливаются не государством, а рынком.
«Эту тенденцию нельзя отрицать. Сегодня первостепенная задача всего мирового сообщества — сделать так, чтобы это крушение прошло с минимальными потерями, а не привело к новой мировой войне», — заключил замсекретаря Совбеза.