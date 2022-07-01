В России стартовал налоговый эксперимент для малого бизнеса

C 1 июля в некоторых регионах России стартовал эксперимент по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Соответствующие меры предусматривает федеральный закон, подписанный в феврале.

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Эксперимент касается малого бизнеса: как разъясняли в налоговой, новым режимом смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели с численностью работников до пяти человек и годовым доходом не более 60 миллионов рублей. Новая схема вводится в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.

Участие в эксперименте добровольно, для налогоплательщиков отменяется представление ряда форм обязательной отчетности, включая налоговую отчетность и отчетность, предоставляемую во внебюджетные фонды. Помимо этого, налогоплательщики освобождаются от ведения книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей. Не будет и необходимости платить страховые взносы.