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1 час назад

В России стартовал налоговый эксперимент для малого бизнеса

Lenta.ru

C 1 июля в некоторых регионах России стартовал эксперимент по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Соответствующие меры предусматривает федеральный закон, подписанный в феврале.

В России стартовал налоговый эксперимент для малого бизнеса
Фото: ТАССТАСС

Эксперимент касается малого бизнеса: как разъясняли в налоговой, новым режимом смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели с численностью работников до пяти человек и годовым доходом не более 60 миллионов рублей. Новая схема вводится в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.

Участие в эксперименте добровольно, для налогоплательщиков отменяется представление ряда форм обязательной отчетности, включая налоговую отчетность и отчетность, предоставляемую во внебюджетные фонды. Помимо этого, налогоплательщики освобождаются от ведения книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей. Не будет и необходимости платить страховые взносы.

Внедрение нового налогового режима планируется по 31 декабря 2027 года, напоминали в Государственной думе.

Экономика,Госдума,
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