Германии предрекли всплеск инфляции без поставок газа из России

Аналитики крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank предрекли Германии всплеск инфляции без поставок газа из России. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам экспертов, если ситуация с отключением газа не будет разрешена в ближайшие недели, это может привести к увеличению перебоев в энергоснабжении с существенными прямыми последствиями для экономического роста.
Эксперты считают, что падение поставок в Германию российского газа по трубопроводу «Северный поток» на 60 процентов является «большим негативным шоком». Они заявили, что постоянная нехватка газа только «повысит риск неминуемой рецессии» в стране.
Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что технические проблемы с основным газопроводом из России в Германию являются лишь предлогом, который «Газпром» использует для сокращения поставок газа в Европу. Сейчас «Северный поток» может работать на полную мощность и прокачивать 100 процентов газа в регион, оценил возможности газопровода Хабек.