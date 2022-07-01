Германии предрекли всплеск инфляции без поставок газа из России

Аналитики крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank предрекли Германии всплеск инфляции без поставок газа из России. Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам экспертов, если ситуация с отключением газа не будет разрешена в ближайшие недели, это может привести к увеличению перебоев в энергоснабжении с существенными прямыми последствиями для экономического роста.

Эксперты считают, что падение поставок в Германию российского газа по трубопроводу «Северный поток» на 60 процентов является «большим негативным шоком». Они заявили, что постоянная нехватка газа только «повысит риск неминуемой рецессии» в стране.