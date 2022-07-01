В России снизилась доля займов с досрочным погашением

Доля возврата заемных средств раньше оговоренного срока снижается второй квартал подряд, выяснил онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman, проанализировав платежное поведение пользователей микрофинансовых услуг (материалы есть в распоряжении ТАСС).
"Доля досрочно погашенных займов в I квартале 2022 года составляла 7%, во II квартале 2022 года - 5%. При этом на протяжении 2021 года в поквартальном разрезе показатель колебался в границах 11-13%, в 2020 - не превышал 9%", - отмечают эксперты Moneyman.
Рост показателя в 2021 году относительно 2020 года в компании объясняют наращиванием качественных заемщиков в портфелях преимущественно во второй половине 2020 года благодаря ужесточению скоринговой политики на фоне пандемии.
"В 2022 году ужесточение скоринга и фокус на качестве портфелей сохранились, но на фоне общей социальной неопределенности и экономического потрясения в I квартале многие клиенты предпочли занять выжидательную позицию или утратили возможность погашать досрочно. Этим было обусловлено снижение показателя в I квартале 2022 года относительно конца 2021 года", - указано в исследовании.
В ходе исследования была изучена структура выданных займов в разрезе поступления по ним платежей с опережением графика. В исследовании учитывались PDL-займы "до зарплаты" (на сумму до 30 тыс. рублей сроком до 30 дней), по которым было зафиксировано частичное или полное досрочное погашение.