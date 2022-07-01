В России снизилась доля займов с досрочным погашением

"В 2022 году ужесточение скоринга и фокус на качестве портфелей сохранились, но на фоне общей социальной неопределенности и экономического потрясения в I квартале многие клиенты предпочли занять выжидательную позицию или утратили возможность погашать досрочно. Этим было обусловлено снижение показателя в I квартале 2022 года относительно конца 2021 года", - указано в исследовании.