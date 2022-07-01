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43 минуты назад

Bloomberg узнало детали новых санкций против России

Мария Иванова

Евросоюз работает над новыми санкциями, направленными против российского золота. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

ЕС готовит санкции в отношении российского золота
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Россия является второй по объему добычи золота страной мира, ее экспорт золота оценивается в 12,6 млрд фунтов стерлингов (за 2021 год).

По итогам саммита G7, прошедшего в конце июня, Британия, США, Канада и Япония договорились ввести эмбарго на поставки российского золота.

Как отмечает Bloomberg, отраслевые аналитики скептически отнеслись к золотому эмбарго - они описывают этот запрет как в значительной степени символический, поскольку санкции, наложенные на Россию, фактически уже закрыли для нее рынки Европы и США.

В новый пакет санкций также могут ввести корректировку ранее утвержденных мер, в том числе отмену ограничений на транзит грузов в Калининград.

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Некоторые страны ЕС настаивают на более жестких санкциях, в том числе в отношении российского газа, но в целом в ЕС «нет аппетита к таким смелым действиям» на фоне дефицита и роста цен, подчеркивает агентство.

Вместо этого, по словам источников Bloomberg, в ближайшем будущем внимание ЕС будет сосредоточено на усилении и расширении существующих санкций - ограничений на экспорт технологий, мер против российских олигархов и компаний.

Экономика,ЕС,
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