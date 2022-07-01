ЕС готовит санкции в отношении российского золота

Евросоюз работает над новыми санкциями, направленными против российского золота. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Россия является второй по объему добычи золота страной мира, ее экспорт золота оценивается в 12,6 млрд фунтов стерлингов (за 2021 год).

По итогам саммита G7, прошедшего в конце июня, Британия, США, Канада и Япония договорились ввести эмбарго на поставки российского золота.

Как отмечает Bloomberg, отраслевые аналитики скептически отнеслись к золотому эмбарго - они описывают этот запрет как в значительной степени символический, поскольку санкции, наложенные на Россию, фактически уже закрыли для нее рынки Европы и США.

В новый пакет санкций также могут ввести корректировку ранее утвержденных мер, в том числе отмену ограничений на транзит грузов в Калининград.

Некоторые страны ЕС настаивают на более жестких санкциях, в том числе в отношении российского газа, но в целом в ЕС «нет аппетита к таким смелым действиям» на фоне дефицита и роста цен, подчеркивает агентство.