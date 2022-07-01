Санкции помешали введению новых 100-рублевых купюр

У россиян не будет в ближайшее время возможности использовать новые 100-рублевые купюры в связи с санкциями и уходом из страны производителей банкоматов и кассовых аппаратов. Необходима определенная настройка техники производителями, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Участники рынка предупреждают о том, что настройка техники в условиях санкций может занять несколько лет.
Ассоциация банков России ранее проинформировала ЦБ о том, что не сможет настраивать банкоматы после ухода NCR и Diebold Nixdorf. Кассовая техника в России на 100% импортная, а собственное производство отсутствует. В этой связи
АБР заявила о необходимости отложить введение новых купюр на полгода.
Центробанк, в свою очередь, сообщил, что новые банкноты поступят в обращение, когда оборудование банков сможет их принять.
Накануне Банк России продемонстрировал новую купюру в 100 рублей. Так, на лицевой стороне изображена Москва, на обратной - мемориал в Ржеве.
О планах выпустить модернизированные банкноты в обращение в период 2022-2025 годов Центробанк сообщил в прошлом году. Так, в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1 тыс. и 5 тыс. рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.