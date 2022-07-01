«Новый пакет также будет охватывать исправления ранее утвержденных мер, которые могут включать в себя корректировку правил транзита подсанкционных товаров в российский Калининград, сообщили люди, говорившие на условиях анонимности в ходе частных дискуссий. Некоторые официальные лица выразили обеспокоенность тем, что на Литву могут оказать давление, чтобы она разрешила транзит запрещенных товаров через страну в Калининград», — пишет Bloomberg.