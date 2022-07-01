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1 час назад

Bloomberg: санкции ЕС затронут блокаду Калининграда

Ura.Ru

В рамках седьмого пакета антироссийский санкций Евросоюз хочет скорректировать правила транзита товаров в Калининград. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

«Новый пакет также будет охватывать исправления ранее утвержденных мер, которые могут включать в себя корректировку правил транзита подсанкционных товаров в российский Калининград, сообщили люди, говорившие на условиях анонимности в ходе частных дискуссий. Некоторые официальные лица выразили обеспокоенность тем, что на Литву могут оказать давление, чтобы она разрешила транзит запрещенных товаров через страну в Калининград», — пишет Bloomberg.

ЕС готовит санкции в отношении российского золота

Ранее Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что это решение было принято под давление «из-за океана», сообщает телеканал 360. В Кремле заявили, что ждут реакции Еврокомиссии на решение Литвы, пишет RT. В МИД РФ назвали блокаду Калининграда «гибридной войной США», пишет агентство Nation News.

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