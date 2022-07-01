В Германии разочаровались в новой надежде в газовом кризисе

Аналитик Штефан Бойтельсбахер (Stefan Beutelsbacher) рассказал в статье для немецкой газеты Die Welt, что канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует закупать сжиженный природный газ в Канаде. Но, по мнению специалиста, надежды главы Германии не сбудутся, как минимум, в течение нескольких лет.
Журналист отметил, что Оттава согласна начать поставки СПГ Берлину. Но отгрузка газа начнется только после того, как будут решены две проблемы.
Прежде всего, в ФРГ отсутствует необходимая инфраструктура. Соответственно, отправка голубого топлива теоретически возможна, но сопряжена со значительными проблемами и расходами, строительством терминалов.
Во-вторых, у Германии большое количество конкурентов, добавляет журналист. Среди них Индия, Китай, Южная Корея и Япония. Этим странам газ требуется в значительных объемах, они находятся рядом с западным побережьем Канады.
Следовательно, уточняет Бойтельсбахер, ФРГ придется приложить значительные усилия для того, чтобы обойти соперников и получить энергоресурсы. По его мнению, в этом соревновании «победит тот, кто предложит больше».