В Германии разочаровались в новой надежде в газовом кризисе

Аналитик Штефан Бойтельсбахер (Stefan Beutelsbacher) рассказал в статье для немецкой газеты Die Welt, что канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует закупать сжиженный природный газ в Канаде. Но, по мнению специалиста, надежды главы Германии не сбудутся, как минимум, в течение нескольких лет.

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Журналист отметил, что Оттава согласна начать поставки СПГ Берлину. Но отгрузка газа начнется только после того, как будут решены две проблемы.

Прежде всего, в ФРГ отсутствует необходимая инфраструктура. Соответственно, отправка голубого топлива теоретически возможна, но сопряжена со значительными проблемами и расходами, строительством терминалов.

Во-вторых, у Германии большое количество конкурентов, добавляет журналист. Среди них Индия, Китай, Южная Корея и Япония. Этим странам газ требуется в значительных объемах, они находятся рядом с западным побережьем Канады.