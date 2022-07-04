Минфин предложил сократить расходы по госпрограммам

Министерство финансов РФ предложило сократить более 1,6 трлн рублей расходов из бюджета по госпрограммам в 2023-2025 годах. Об этом в воскресенье пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы Минфина.

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Минфин предложил уменьшить траты из бюджета, направленные на реализацию госпрограмм, на 557 млрд рублей в 2023 году, на 539 млрд рублей в 2024 году и на 534 млрд рублей в 2025 году.

Отмечается, что больше всего расходов планируется снять с государственных программ "Развитие транспортной системы" - 390 млрд рублей за период с 2023 по 2025 год, около 150 млрд за следующие три года с госпрограммы "Научно-технологическое развитие" и 120 млрд рублей с программы "Обеспечение обороноспособности страны" за тот же период.