Минфин предложил сократить расходы по госпрограммам

Министерство финансов РФ предложило сократить более 1,6 трлн рублей расходов из бюджета по госпрограммам в 2023-2025 годах. Об этом в воскресенье пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы Минфина.
Минфин предложил уменьшить траты из бюджета, направленные на реализацию госпрограмм, на 557 млрд рублей в 2023 году, на 539 млрд рублей в 2024 году и на 534 млрд рублей в 2025 году.
Отмечается, что больше всего расходов планируется снять с государственных программ "Развитие транспортной системы" - 390 млрд рублей за период с 2023 по 2025 год, около 150 млрд за следующие три года с госпрограммы "Научно-технологическое развитие" и 120 млрд рублей с программы "Обеспечение обороноспособности страны" за тот же период.
Представитель министерства сообщил газете, что исходя из общей суммы снятых расходов куратор государственной программы должен самостоятельно определить расходы, от которых нужно отказаться. Он также добавил, что такое решение было принято с целью приоритизации расходов бюджета и концентрации оставшихся средств на наиболее важных направлениях.