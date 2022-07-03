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3 часа назад

Чехия приобрела газ для госрезерва на $360,2 млн

Газета.Ru

Природный газ впервые включили в состав госрезерва Чехии. Государственное управление материальных резервов республики закупило его на 8,5 млрд крон (порядка $360,2 млн), передает информационное агентство ČTK.

Чехия приобрела газ для госрезерва на $360,2 млн
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как сообщается, газ для госрезерва был перекачан в подземные хранилища. В них поступило 2,4 ТВт·ч газа. В настоящее время эти хранилища наполнены примерно на две трети от общего объема. Ведомство осуществило такую покупку в связи с ситуацией на Украине и угрозой свертывания поставок голубого топлива из России. По данным агентства, в ближайшее время госуправление Чехии приобретет 75 тыс. тонн нефти за $50 млн. Этого вида сырья в госрезерве должно быть из расчета нужд на 90 дней.

Ранее уполномоченный кабмина Чехии по вопросам энергетики Вацлав Бартушка заявил, что если зимой отключат газ, в стране "сожгут все, что угодно, чтобы согреть людей". До этого аналитик компании ENAS, член Института энергетики и экспертной группы "Энергия не роскошь", бывший глава Чешской газовой компании Владимир Штепан выразил мнение, что страны Евросоюза при помощи топливных санкций скорее ликвидируют свою экономику и социальное равновесие, чем нанесут вред России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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