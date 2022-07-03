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1 час назад

Кремль объяснил рост товарооборота с "Каспийской пятеркой"

Илья Родин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», что товарооборот РФ с Ираном, Азербайджаном, Туркменистаном и Казахстаном вырос потому, что выгоден всем странам, входящим в так называемую «Каспийскую пятерку». Об этом пишет агентство «Прайм».

Кремль объяснил рост товарооборота с "Каспийской пятеркой"
Фото: ТАССТАСС

Дмитрий Песков уточнил, что «если товарооборот сокращается в одном направлении, он компенсируется в другом». По его словам, Белоруссия и государства Средней Азии помогают России по многим вопросам, но все это «происходит исключительно на взаимовыгодной основе».

Напомним, что первой поездкой президента России Владимира Путина после начала спецоперации на Украине стал государственный визит в Таджикистан. Там он встретился с главой республики Эмомали Рахмоном.

После переговоров с таджикским коллегой Путин направился в Ашхабад, на Каспийский саммит. Во время саммита лидеры пяти стран региона обсудили важные вопросы международной повестки. В целом, встреча прошла плодотворно.

Экономика,Павел Зарубин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Эмомали Рахмонов,
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