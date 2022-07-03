Кремль объяснил рост товарооборота с "Каспийской пятеркой"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», что товарооборот РФ с Ираном, Азербайджаном, Туркменистаном и Казахстаном вырос потому, что выгоден всем странам, входящим в так называемую «Каспийскую пятерку». Об этом пишет агентство «Прайм».

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Дмитрий Песков уточнил, что «если товарооборот сокращается в одном направлении, он компенсируется в другом». По его словам, Белоруссия и государства Средней Азии помогают России по многим вопросам, но все это «происходит исключительно на взаимовыгодной основе».

Напомним, что первой поездкой президента России Владимира Путина после начала спецоперации на Украине стал государственный визит в Таджикистан. Там он встретился с главой республики Эмомали Рахмоном.