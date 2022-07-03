Страны G7 планируют покупать российскую нефть вдвое дешевле

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ожидает, что предельные закупочные цены на российскую нефть будут вдвое меньше нынешних. Страны «Большой семёрки» (G7, входят США, Британия, Франция, Италия, Германия, Япония и Канада) намерены создать механизм, который не позволит платить за топливо из России выше установленной стоимости. Об этом Кисида сообщил на встрече с избирателями.

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Японский премьер считает, что «мир столкнулся с ситуацией, когда рушатся основы порядка», поэтому нужно показать, что «любое насилие имеет высокую цену».

Во время саммита G7, который проходил в Германии в конце июня, лидеры «Большой семёрки» заявили о намерении установить предельные цены на российскую нефть. Так они хотят надавить на Россию, лишив её значительной части выручки от продажи нефти.

Согласно коммюнике по итогам саммита, лидеры G7 «приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнёрами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо».