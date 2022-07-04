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2 часа назад

Трасс: британские власти прорабатывают вопрос конфискации замороженных активов России

ТАССиещё 3

Великобритания выступает за конфискацию попавших под санкции российских активов в пользу Украины и в настоящий момент прорабатывает данный вопрос. Об этом заявила глава МИД королевства Лиз Трасс, слова которой опубликовала в воскресенье вечером на своем сайте газета "Гардиан".

Британцы прорабатывают вопрос конфискации замороженных активов РФ
Фото: ReutersReuters

"Я поддерживаю эту идею, и мы плотно изучаем этот вопрос. В Канаде только что приняли соответствующий закон. Мы работаем над этим вместе с МВД и Минфином, но я определенно поддерживаю идею. Надо только хорошо проработать все детали этого вопроса", - сказала Трасс.

По ее словам, британскому парламенту "скорее всего" понадобится принять новый закон, который позволит конфисковать замороженные российские активы, однако министр добавила, что вносить поправки в законодательство может и не понадобиться.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.

Экономика,Владимир Путин,Парламент Великобритании,ЕС,
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