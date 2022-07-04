Производители в РФ просят ограничить ввоз товаров в обход санкций

Ассоциация крупных международных производителей различных товаров "Русбренд" на правило в Минпромторг РФ предложении исключить косметику, парфюмерию, моющие средства и принадлежности для кофе из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо ассоциации.

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Ассоциация предлагает исключить из параллельного импорта косметические и туалетные средства от компаний Nivea, Rexona, Axe, Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, а также "Чистая линия", "Сто рецептов красоты". В группе мыла и моющих средств – для Vanish, Cillit, Domestos, Dosia, "Тирет", а в категории кофеварок и приспособлений для кофе продукция от Nescafe и Nespresso. Как указано в письме, бренды продолжают производство указанной продукции в России либо самостоятельно ввозят их по прямому импорту.

По словам исполнительного директора "Русбренда" Алексея Поповичева, исключение этих брендов из параллельного импорта необходимо как для покупателей, так и для производителей. Он объяснил, что этот способ позволит уменьшить риск попадания контрафактной продукцию на российский рынок под видом параллельного импорта, а также защитит репутационных рисков работающих в РФ правообладателей, Поповичев также отметил, что у параллельного импорта есть еще один минус, связанный с обязанностями производства в разных странах, которые могут привести к восприятию продукцию, как товара низшего качества.