Профессор операционного менеджмента, заместитель директора бизнес-школы Keele Самир Дани заявил, что Запад попал в сети ловушки «Уловка-22», сообщает британская газета Express.

В материале говорится, что Европа столкнулась с рекордным ростом цен на энергоносители, это спровоцировало общий скачок инфляции. Дани отмечает, инфляция вызывает эффект домино в цепочке поставок продуктов питания, которые являются основными товарами для всех людей.

По его словам, энергия стала ключевым моментом для решения основных мировых проблем. При этом снижение стоимости на энергоносители несовместимо с целями по борьбе с изменением климата. В результате возникает ситуация «Уловка-22», когда цены необходимо снижать, но также нужно достичь результатов в сфере климата.

Профессор считает, что глобально, если попытаться снизить цены на ископаемые энергоносители и заключить сделки с ОПЕК и другими странами, добывающие нефть и газ, может произойти стабилизация, однако для «перезагрузки» нужен другой долгосрочный сценарий.