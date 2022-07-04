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1 час назад

Bloomberg: Иран вынудили снизить цену на нефть ради конкуренции с Россией в КНР

Газета.Ru

Иран вынужден понижать стоимость своей и так уже дешевой нефти ради того, чтобы сохранить конкурентоспособность с Россией в Китае. Об этом сообщает Bloomberg.

Иран вынудили снизить цену на нефть ради конкуренции с РФ
Фото: ReutersReuters

Россия все больше стала закрепляться на ключевом для Ирана рынке в Китае. Из-за этого страна вынуждена продавать свою нефть со скидкой, чтобы конкурировать с Россией.

В агентстве отметили, что для России Китай стал основным пунктом назначения для нефти после начала спецоперации на Украине. Это привело к росту конкуренции с Ираном.

В публикации указали, что в мае экспорт российской нефти в Китай дошел до рекордных показателей, обогнав Саудовскую Аравию. Иран также смог сохранить свои экспортные потоки, отчасти благодаря увеличению спроса на топливо в связи с ослаблением коронавирусных ограничений в Китае.

В конце июня газета Financial Times писала, что Индия и Китай могут помешать странам «Большой семерки» в реализации планов по ограничению цен на нефть. В публикации отметили, что при блокировке нефтяных грузов из России для большей части танкерного флота в мире Индия и Китай захотят продолжить торговлю с использованием своих судов.

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