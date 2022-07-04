Инфляция в Турции приблизилась к 80 процентам

В июне инфляция в Турции в годовом выражении приблизилась к 80 процентам. По данным Института статистики страны, этот показатель составил 78,62 процента, только за месяц рост потребительских цен достиг 4,95 процента, сообщает РИА Новости.

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Министр финансов Турции Нуреддин Небати ожидает, что во втором полугодии стоимость товаров и услуг резко пойдет вниз, так что по итогам года инфляция составит 48-49 процентов, а на конец 2023-го — 19,9 процента. Он отметил, что вариант снижения учетной ставки не рассматривается. По состоянию на начало июля национальная валюта опустилась до уровня 17 за доллар.

Между тем Группа исследования инфляции (ENAG), созданная учеными и экономистами, подсчитала, что в июне рост потребительских цен в Турции достиг 175,55 процента против 160,76 месяцем ранее. За месяц показатель вырос на 8,31 процента.

Курс турецкой лиры пошел резко вниз после серии снижений ключевой ставки, на который Центробанк пошел под давлением президента Реджепа Тайпа Эрдогана. Турецкий лидер придерживается альтернативной экономической теории, согласно которой снижение ставки позволяет бороться с ростом цен за счет дешевых кредитов производству.