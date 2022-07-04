В Германии оценили риски прекращения поставок газа из России

Ситуация с сокращением поставок газа из России в Европу вынуждает немецкие банки начать подготовку к возможному ухудшению ситуации. Учреждениям необходимо отложить дополнительные средства, чтобы покрыть потенциальный всплеск дефолтов местных компаний в случае прекращения поставок российского топлива, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявления банкиров. В середине июня ряд европейских стран отметил сокращенные объемы газа, поставляемого из России. «Газпром» объясняет сокращение поставок техническими проблемами трубопровода «Северный поток» и недоступностью транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка». Станцию с начала мая из-за военных действий закрыла украинская сторона.

Остановка газа может привести Германию к рецессии, а кредиторам придется поддержать компании большим финансированием, заявил глава BNP Paribas Germany Лутц Дидерихс (Lutz Diederichs). Кредиторы видят риски понижения энергетической безопасности страны из-за плановых ремонтных работ на главном газопроводе из России в Германию «Северный поток». Два высокопоставленных банкира, имена которых агентство не называет заявили, что есть вероятность, что после окончания технического обслуживания поставки газа не возобновятся. «Газпром» планировал приостановить работу газопровода в период с 11 по 21 июля. Агентство отмечает, что финансовые резервы немецких банков, отложенные на случай возможных экономических последствий спецоперации на Украине, в настоящий момент меньше, чем резервы, созданные на фоне пандемии коронавируса. Страна сильно зависит от импорта газа из России, и полная потеря энергоснабжения нанесет тяжелый удар по крупнейшей экономике Европы. На фоне нестабильности на энергетических рынках в мае Германия столкнулась превышением стоимости импорта над стоимостью экспорта впервые с 1991 года. В ФРГ сложился дефицит торгового баланса почти в один миллиард евро.