Стало известно о новом свойстве сторублевой купюры

— Сама по себе проклейка, которая используется, обладает свойствами, препятствующими размножению микробов. Но это все не отменяет необходимости соблюдать элементарные правила гигиены при пользовании банкнотами, — отметил руководитель ведомства свойства модернизированной купюры в 100 рублей в интервью РИА Новости .

На прошлой неделе Центробанк представил новую купюру номиналом 100 рублей. На ее лицевой стороне изображена Москва, на обратной — памятник военнослужащему из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также усовершенствованы в период 2022–2025 годов. Обновленные 1000 и 5000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей — годом позднее, а 10 и 50 рублей — в 2025 году.