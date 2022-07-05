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2 часа назад

Российский проект остановился без американской турбины

Lenta.ru

Модернизация Заинской ГРЭС, крупнейшей тепловой конденсационной электростанции Татарстана, остановилась на неопределенный срок из-за отсутствия оборудования. Предполагалось, что «Татэнерго» установит на нее сверхмощную турбину (571 мегаватт) производства General Electric, но из-за санкций американская компания отказалась от поставок, пишет «Коммерсантъ».

Российский проект остановился без американской турбины
Фото: ReutersReuters

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что привезти турбину 9HA.02 в Россию на сегодняшний день невозможно, хотя за нее уже заплатили. Теперь следует понять, что делать с этой станцией. В свою очередь, глава блока стратегии и инвестиций «Интер РАО» Алексей Маслов признал, что даже если бы агрегат удалось поставить, эксплуатировать бы его не удалось из-за проблем с сервисом этой «сложнейшей турбины».

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Источники издания отмечают, что наиболее вероятным выглядит вариант закрытия проекта стоимостью 37 миллиардов рублей, который в 2019 году вне общего конкурса попал в программу модернизации старых ТЭС. Предполагалось, что за 16 лет эксплуатации турбины американского производства потребители смогут сэкономить 500 миллиардов рублей.

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В России такое оборудование не выпускается. Заинская ГРЭС должна была стать вдвое дешевле, чем вариант при использовании энергоблоков на российских экспериментальных газовых турбинах. Поэтому для «Татэнерго» было сделано исключение — компании разрешили участвовать в конкурсе с иностранной турбиной. Согласно условиям контракта, энергоблок должны были построить до декабря следующего года, контракт на работы получила турецкая Enka.

Сергей Роженко из Kept отметил, что в ближайшее время критической необходимости ввести проект в заданные срок нет, потому что спрос на электроэнергию в России, скорее всего, снизится. Поэтому властям следует всесторонне оценить, что дешевле, переформатировать его с гораздо меньшей эффективностью или вовсе отказаться от модернизации.

Ранее «Газпром» сократил поставки по газопроводу «Северный поток» со 167 миллионов кубометров до 67 миллионов из-за проблем с двумя турбинами Siemens. Одна из них находится на ремонте в Канаде, а вторая остается в России в непригодном к эксплуатации состоянии, но провести техобслуживание также может только канадское предприятие. Глава компании Алексей Миллер подчеркивал, что решить проблему своими силами в России не смогут.

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