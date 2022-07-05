Названы полезные свойства новой сторублевой купюры

Новая купюра в 100 рублей обладает антимикробными свойствами. Об этом заявил РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.
«Сама по себе проклейка, которая используется, она обладает свойствами, препятствующими размножению микробов», - заметил он.
При этом глава Гознака предупредил, что особенности новой сторублевой купюры «не отменяют необходимости соблюдать элементарные правила гигиены» при использовании денег.
30 июня Банк России представил новую купюру в 100 рублей. На лицевой стороне банкноты изображена Москва, на обратной - мемориал в Ржеве. По данным ЦБ, обновленные банкноты на протяжении как минимум ближайшего десятилетия будут обращаться параллельно со всеми видами существующих купюр и их различными модификациями.
Ожидается, что в 2023 году в обращение поступят обновленные купюры 1 тысяча и 5 тысяч рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 50 рублей.