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2 часа назад

Названы полезные свойства новой сторублевой купюры

Алиса Селезнёва

Новая купюра в 100 рублей обладает антимикробными свойствами. Об этом заявил РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.

«Сама по себе проклейка, которая используется, она обладает свойствами, препятствующими размножению микробов», - заметил он.

При этом глава Гознака предупредил, что особенности новой сторублевой купюры «не отменяют необходимости соблюдать элементарные правила гигиены» при использовании денег.

30 июня Банк России представил новую купюру в 100 рублей. На лицевой стороне банкноты изображена Москва, на обратной - мемориал в Ржеве. По данным ЦБ, обновленные банкноты на протяжении как минимум ближайшего десятилетия будут обращаться параллельно со всеми видами существующих купюр и их различными модификациями.

Россиянам показали обновленную банкноту в 100 рублей

Ожидается, что в 2023 году в обращение поступят обновленные купюры 1 тысяча и 5 тысяч рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 50 рублей.

Экономика,Видео,Аркадий Трачук,Гознак,Банк России,
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