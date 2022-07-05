Экипаж ответил на  заявления Украины о задержании российского сухогруза в Турции

Один из членов экипажа якобы арестованного в Турции российского сухогруза «Жибек жолы» заявил журналистам, что представители турецкой таможни не производили процедуру задержания судна. Об этом пишет ТАСС.

По словам моряка, корабль с зерном все эти дни находился на якорной стоянке. Он не заходил в порт из-за сложных погодных условий. Мужчина уточнил, что груз был «осмотрен сюрвейером» (независимым инспектором по контролю за количеством и качеством груза, специализирующимся на работе с торговым флотом).

Член экипажа уточнил, что «при процедуре задержания судно заводится в порт под охраной, то есть конкретно под юрисдикцией охраны Турции должно было заводиться, если бы что-то действительно случилось. Задержание не проводилось».

Турецкий таможенник сообщил ранее, что у него нет данных о том, что в порту Карасу было задержано какое-либо, не обязательно российское, судно. Он подчеркнул, что сведений о нахождении корабля с зерном у него также нет. Никто не предоставлял ему подобную информацию.