Великобритания ввела санкции еще против двоих россиян

Великобритания ввела санкции еще против двух россиян за участие в распространении дезинформации и продвижении действий РФ на Украине, следует из обновленного санкционного списка, опубликованного на сайте британского правительства.

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Под ограничения, связанные с заморозкой активов и закрытием въезда в Великобританию, попали Денис Гафнер и Валерия Калабаева. Их обвинили в "оказании поддержки и продвижении действий и политики, которые дестабилизировали Украину или подорвали или угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" и вовлечении в "распространение дезинформации и содействие действиям России на Украине".