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2 часа назад

Великобритания ввела санкции еще против двоих россиян

Газета.Ru

Великобритания ввела санкции еще против двух россиян за участие в распространении дезинформации и продвижении действий РФ на Украине, следует из обновленного санкционного списка, опубликованного на сайте британского правительства.

Великобритания ввела санкции еще против двоих россиян
Фото: Frank Augstein/APFrank Augstein/AP

Под ограничения, связанные с заморозкой активов и закрытием въезда в Великобританию, попали Денис Гафнер и Валерия Калабаева. Их обвинили в "оказании поддержки и продвижении действий и политики, которые дестабилизировали Украину или подорвали или угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" и вовлечении в "распространение дезинформации и содействие действиям России на Украине".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Ряд стран ввели против России санкции, в частности против российского лидера и министра иностранных дел Сергея Лаврова, депутатов Госдумы, других политиков, руководителей банков и предприятий.

Экономика,Сергей Лавров,Владимир Путин,Госдума,
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