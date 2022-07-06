Песков назвал препятствия для российского зерна на мировых рынках

Санкции препятствуют поступлению российского зерна на мировые рынки, тогда как оно там более чем востребовано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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«Наше зерно более чем востребовано, судя по потребностям, но имеет очень много препятствий на своем пути на мировые рынки, нуждающиеся в нем, в силу тех незаконных санкций, ограничений, которые применяют страны ЕС в первую очередь», — сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что сегодня президент Владимир Путин встретится с руководителем «Объединённой зерновой компании» (ОЗК) Дмитрием Сергеевым и обсудит препятствия поступлению российского зерна на мировые рынки, а также работу организации внутри страны и за рубежом. Пресс-секретарь добавил, что ОЗК в нынешней ситуации стала «чрезвычайно» важной компанией.

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции превратили зерно в новое оружие, и рецептом выживания в нынешних условиях становится четкая работа экономики, в частности, аграрного сектора.