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46 минут назад

Песков назвал препятствия для российского зерна на мировых рынках

Елена Прошина

Санкции препятствуют поступлению российского зерна на мировые рынки, тогда как оно там более чем востребовано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков назвал препятствия для российского зерна на мировых рынках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наше зерно более чем востребовано, судя по потребностям, но имеет очень много препятствий на своем пути на мировые рынки, нуждающиеся в нем, в силу тех незаконных санкций, ограничений, которые применяют страны ЕС в первую очередь», — сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что сегодня президент Владимир Путин встретится с руководителем «Объединённой зерновой компании» (ОЗК) Дмитрием Сергеевым и обсудит препятствия поступлению российского зерна на мировые рынки, а также работу организации внутри страны и за рубежом. Пресс-секретарь добавил, что ОЗК в нынешней ситуации стала «чрезвычайно» важной компанией.

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции превратили зерно в новое оружие, и рецептом выживания в нынешних условиях становится четкая работа экономики, в частности, аграрного сектора.

Незадолго до этого страны G7 дали гарантии, что введенные после начала российской спецоперации на Украине санкции не будут затрагивать продовольственный сектор и препятствовать поставке продуктов, в том числе и из России. Однако санкционное давление привело к ограничению поставок на мировые рынки белорусских удобрений, а также затруднило расчеты за продовольствие из России.

Экономика,Дмитрий Сергеев,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Объединенная зерновая компания,ЕС,
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