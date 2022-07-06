Еврокомиссия готовит юридическое обоснование для передачи замороженных активов России на восстановление Украины, так как считает это справедливым шагом, а само восстановление требует колоссальных усилий. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия считает справедливым (решение о передачи замороженных активов). Готовится правовая база, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины», — цитирует главу ЕК ТАСС.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз, не дожидаясь завершения СВО, проведет со странами G7 экспертную конференцию. Она будет созвана для подготовки кампании по восстановлению Украины.