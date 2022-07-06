Еврокомиссия готовит юридическое обоснование для передачи замороженных активов России на восстановление Украины, так как считает это справедливым шагом, а само восстановление требует колоссальных усилий. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Еврокомиссия считает справедливым (решение о передачи замороженных активов). Готовится правовая база, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины», — цитирует главу ЕК ТАСС.
Урсула фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз, не дожидаясь завершения СВО, проведет со странами G7 экспертную конференцию. Она будет созвана для подготовки кампании по восстановлению Украины.
Ранее президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступил против передачи замороженных российских активов для восстановления Украины. Он считает, что защита прав собственности имеет лидирующие значение для либеральной демократии.