ФРС США готова повысить ставку на 50 или 75 базисных пунктов

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, готова повысить в конце июля базовую процентную ставку на 50 или 75 базисных пунктов для борьбы с высоким уровнем инфляции в стране. Об этом свидетельствует распространенный в среду отчет о состоявшемся 14-15 июня заседании руководящего комитета ФРС по открытому рынку.

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"При обсуждении принятия возможных мер на предстоящих заседаниях участники по-прежнему ожидают, что для достижения целей комитета (целевого показателя инфляции в 2% - прим. ТАСС) будет целесообразным продолжающееся повышение ставки, - отмечается в документе. - В частности, участники высказали мнение, что повышение ставки на 50 или 75 базисных пунктов, вероятно, будет уместным на следующем заседании".

Таким образом, финрегулятор подчеркнул необходимость борьбы с инфляцией, даже если это означает замедление американской экономики, которая, по мнению аналитиков, может скатиться в рецессию. "Участники [заседания] признали, что ужесточение мер может на некоторое время замедлить темпы экономического роста, однако они считают, что возвращение инфляции к уровню 2% имеет решающее значение для достижения максимальной занятости на устойчивой основе", - подчеркивается в протоколе.