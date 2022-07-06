"Для Литвы смерти подобно":  Эксперт об идее построить новые трассы в Калининград

Губернатор выдвинул абсолютно верное предложение с точки зрения российских интересов. Это логично: российский губернатор - российские интересы. Для России экстерриториальная автотрасса или железнодорожная трасса (разумеется, лучше и то, и другое) - это прекрасное решение. Технически, кстати, решение этой проблемы может стоить достаточно дорого, поскольку возникает вопрос взаимопересекаемости экстерриториальной трассы и тех шоссейных и железных дорог, которые уже существуют (или их строительство планируется) на территории Литовской Республики. Повторюсь, это очень и очень дорого, но технически это возможно. Примеры подобного строительства существуют.



При этом надо понимать, что это пожелание губернатора. Оно полностью соответствует российским интересам, но для Литвы оно смерти подобно. Вся внешняя политика Литвы и половина ее внутренней политики ориентированы на противостояние с Россией. Важнейший способ этого противостояния - это шантаж недопуском пассажиров и грузов в Калининград. Отказаться от этого, скажем так, "ресурса" для Вильнюса - это то же самое, что отказаться от государственности. Это не преувеличение. Поэтому в реализацию этого плана пока я не верю. В случае победы в специальной военной операции, "новой Ялты", пересмотра границ в Европе - да, безусловно, этот вопрос может обсуждаться. Но в текущих условиях, увы, это недостижимо. Вместе с тем сама по себе идея заслуживает всяческой поддержки.



Об остающихся у России путях доставки грузов в регион



Существует морской коридор, а также воздушный коридор над ним. Перекрыть их ни Эстония, ни Латвия, ни Литва, ни Финляндия не могут, это международные коридоры. Не говоря о том, что попытка перекрыть международные коридоры чревата уже таким по величине риском локальной, а то и третьей мировой войны, что на это никто не пойдет.



Доставка грузов из Петербурга или из Кронштадта в Балтийск и Калининград по морю, конечно, дороже. Но тут надо смотреть по каждому грузу. Регион в значительной степени работает на самообеспечении, поэтому масштаб проблемы преувеличивать тоже не стоит.



О значении российского транзита для Литвы



Отказ Литвы от российского транзита будет означать для нее катастрофу, фундаментальную катастрофу. Железные дороги и порт - вещи затратные. Давайте сравним железные дороги с ларьком для шаурмы. Предположим, нет конъюнктуры, никто не покупает сегодня шаурму, очень жарко, к примеру. Вы закрыли ларек до осени, счетчик обнулили, отключили воду, и сами тоже уехали на курорт. Убытков ваша собственность не приносит, прибыли, правда, тоже. Железная дорога - другое дело. Если она не генерирует прибыль, значит, она автоматически генерирует убытки. Ее надо поддерживать вне зависимости от того, возят грузы, или не возят. Соответственно, лишившись российских грузов, литовские железные дороги просто утрачивают возможность полноценно существовать. И они будут генерировать убытки. Но одно дело убытки железной дороги для великого Китая или мощной Германии: жалко, но не смертельно. Совсем другая история, когда речь идет о Литве. У Литвы всего 5-10 стратегически важных предприятий, среди них железная дорога и порт. Выпадение любого звена обрушивает все как карточный домик. Так что феноменальная наглость Литвы в течение последних 30 лет, отсутствие адекватного ответа со стороны Москвы - все это заставило наших литовских соседей предположить, что так будет всегда. Знаете, есть такие особо наглые мыши, которые не просто пытаются прыгать по коту, а даже завязывать ему усы. Но однажды этот кот просыпается и начинает с хрустом закусывать мышами. Вот, похоже, мы просыпаемся. И у Литвы очень печальные перспективы. Но никто не говорит о войне. Война для Литвы - это подарок, мы этого подарка не сделаем. Мы должны их удушить экономически.

Николай Межевич Президент Ассоциации прибалтийских исследований