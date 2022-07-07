Оценены потери экономики России при разных сценариях санкций

В 2022 году экономика России может просесть на 6,4–11,5%. Конечный показатель будет зависеть от цен на нефть, ослабления курса рубля и торгового оборота, считают в Институте прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС. По одному из сценариев развития кризиса в 2023 году санкции скажутся на ВВП страны и других показателях больше, чем в 2022-м.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Исследователи выделили шесть сценариев падения ВВП России в первый и второй годы действия санкций, сообщил РБК. Старший научный сотрудник лаборатории математического моделирования экономических процессов ИПЭИ РАНХиГС Андрей Зубарев считает, что дисконт цен на российскую нефть окажет более негативное влияние на экономику, чем курс рубля. По его мнению, падение ВВП может уменьшить скачок в торговле с Китаем, однако это вряд ли произойдёт.

Видео дня

Экономисты ожидают, что среднегодовой курс рубля ослабнет на 20% от досанкционного уровня, однако нынешняя динамика может и не измениться из-за внешних ограничений. Из сценариев следует, что торговля с недружественными странами упадёт на 50–75%.

Ранее специалисты инвестбанка BCS Global Markets (BCS GM) провели стресс-тест и рассчитали возможные потери России в 2023 году из-за эмбарго на нефть, которое Евросоюз ввёл в шестом пакете санкций. Согласно документу, к концу 2022 года европейские страны откажутся от нефти, а затем — и от нефтепродуктов. Как отмечает старший экономист инвестбанка Наталья Лаврова, в таком случае потери бюджета РФ могут составить $30–50 млрд.

4 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в отдельных отраслях экономики России «наблюдается определённый спад». Он затронул лишь некоторые сферы и нигде не приблизился к критической отметке, добавил глава кабмина. Даже после ввода рекордного числа санкций против России её экономика и промышленность устояли, заключил он.