В Госдуме предсказали кратный рост мировых цен на нефть и газ

«Мы, я просто уверен, еще увидим совсем другие цены — и нефть за 200 долларов (за баррель — прим. «Ленты.ру»), и газ за 4000-5000 долларов за тысячу кубов и так далее. Те решения, которые принимаются, еще до сих пор идет ситуация на обострение», — сказал Завальный. Он добавил, что рост цен на энергоресурсы начался еще до спецоперации на Украине из-за ускорения перехода к зеленой энергетике и недоинвестирования нефтегазовой отрасли, целью которых был отказ от российского газа.