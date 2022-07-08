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1 час назад

Стало известно о ловушке, связанной с обвалом рубля

Национальная Служба Новостейиещё 1

Колебания на валютном рынке, вне зависимости от их направления — сокращают возможности компаний строить планы дальнейшего развития и инвестиций, сообщает «Прайм» со ссылкой на главного аналитика финансового супермаркета «Банки.ру» Богдана Зварича.

Стало известно о ловушке, связанной с обвалом рубля
Фото: ТАССТАСС

По его словам, рост волатильности валютных курсов в значительной степени сказывается на компаниях, связанных с ВЭД, сокращая предсказуемость денежных потоков. Также это грозит инфляцией через удорожание импортных товаров. Зварич не исключил, что рубль может восстановить позиции в течение месяца и вновь обновить многолетние максимумы.

Как сообщалось ранее, текущий курс рубля остается достаточно крепким, хотя рубль за последние три сессии и потерял более 15% в стоимости.

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