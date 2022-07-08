WSJ: Бедные страны лишаются энергоснабжения из-за Европы

Европа перекрывает энергоснабжение бедных стран, скупая мировые запасы газа и пытаясь найти замену российским энергоресурсам, пишет The Wall Street Journal.

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По данным издания, мировые запасы газа, используемого для производства электроэнергии, поглощаются европейскими странами в качестве альтернативы российскому газу.

По словам пакистанских официальных лиц, тендер из Пакистана на поставку сжиженного природного газа на сумму около $1 млрд не получил предложений.

«Каждый день предприятия и дома часами страдают от отключения электричества по вине правительства, потому что страна не может импортировать достаточное количество природного газа для питания электростанций», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе впервые с начала марта превысила отметку в $1900 за тысячу кубометров.