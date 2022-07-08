Курс доллара приблизился к 63 рублям на открытии торгов

На открытии торгов Мосбиржи в пятницу, 8 июля, рубль растет на 2,88%, до почти 63 рубля. Об этом свидетельствуют данные биржи.

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Курс американской валюты повысился до 62,90 рубля, курс евро — выше 67 рублей. Индекс Мосбиржи снижается на 0,07%, долларовый индекс РТС – на 0,09%.

По данным торговой площадки на 10:07 мск, курс доллара снижается до 61,54 рубля (-0,66%), евро теряет 1,3%, опускаясь до 62,835 рубля.