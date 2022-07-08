Решение ЕC по развитию газа в Европе назвали подарком для Путина

Украинские власти пришли в ярость после решения Евросоюза по поддержке европейской газовой инфраструктуры и атомной энергетики, которое впоследствии увеличит энергетическую зависимость от России. Об этом говорится в материале газеты Daily Express (DE).

Ранее Европарламент принял решение о расширении дополнительного финансирования и поддержки проектов по развитию атомной энергетики и газовой инфраструктуры в рамках расширения «Зеленой таксономии» Евросоюза. Автор публикации отмечает, что именно Германия настояла на включении газа в инициативу. Австрия и Люксембург, которые выступают против «мирного атома», пообещали оспорить результаты голосования в суде ЕС.