Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
1 час назад

Кремль назвал условие увеличения поставок газа по «Северному потоку»

Lenta.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие увеличения поставок газа по газопроводу «Северный поток». В Кремле считают, что рост транзита возможен после отправки газовой турбины Siemens из Канады, куда «Газпром» отправил ее на ремонт, пишет РИА Новости.

«Вы знаете, что существует определенная регламентная работа на газопроводах, эти работы проводятся каждый год. Никаких новых работ никто не выдумывал. Если эта турбина после ремонта придет, это позволит нарастить объемы. Вопрос только один — почему это не сделали сразу», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

В середине июня «Газпром» на 60 процентов снизил поставки газа по «Северному потоку», сославшись на технические проблемы из-за задержек в работе немецкой Siemens. Из-за санкций Канады компания не вернула из ремонта газоперекачивающие агрегаты, ранее установленные на компрессорной станции «Портовая».

В Германии сделали заявление о запуске «Северного потока-2»

В июле министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал Канаду выпустить турбины, чтобы российская сторона восстановила транзит в прежнем объеме.

«Жесткие санкции должны вредить России и [ее президенту Владимиру] ПутиПутину больше, чем нашей экономике», — констатировал Хабек и уточнил, что призвал Канаду отправить ГПА не в Россию, а в Германию.

Экономика,Видео,Роберт Хабек,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Siemens,Газпром,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители