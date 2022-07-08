«Вы знаете, что существует определенная регламентная работа на газопроводах, эти работы проводятся каждый год. Никаких новых работ никто не выдумывал. Если эта турбина после ремонта придет, это позволит нарастить объемы. Вопрос только один — почему это не сделали сразу», — сказал Песков в разговоре с журналистами.