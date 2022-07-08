Курс евро признали опасным для рядя стран ЕС

Аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский заявил в интервью изданию NEWS.ru, что постепенное падение курса европейской валюты по отношению к доллару говорит об ошибочной политике Европейского ЦБ. Он отметил, что в дальнейшем возможен крах экономики нескольких европейских стран.

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По мнению Дмитрия Голубовского, «евро — объективно слабая валюта, она продолжит падать ниже паритета. Скорее всего, до 0,85». Он полагает, что на падение курса влияет как «неадекватная политика ЕЦБ», так и искусственно спровоцированный энергетический кризис в макрорегионе.

Аналитик подчеркнул, что значимый удар по евро нанесло непродуманное решение ЕЦБ в области внутренних инвестиций Европейского союза. Он уточнил, что чиновники регулятора приняли решение о монетизации долга Италии, Испании и Португалии, которые в настоящее время являются «слабыми», некредитоспособными.

Голубовский считает, что в Европе уже началась рецессия, осложненная высокими темпами инфляции, а также падением промышленного производства. Он уверен, что «выйти из ситуации крайне сложно, разве что резко поднять ключевую ставку, чтобы уровень доходности превышал уровень инфляции».

Но, по данным аналитика, это решение с высокой долей вероятности вызовет дефолт таких стран, как Ирландия, Испания, Португалия, Италия.