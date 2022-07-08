Годовая инфляция в России в июне замедлилась

Годовая инфляция в России в июне 2022 года замедлилась до 15,9% против 17,1% в мае. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,35%, следует из данных Росстата.

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Продовольственные товары в июне подешевели на 1,1% по сравнению с маем и подорожали на 17,98% в годовом выражении, непродовольственные товары подешевели на 0,41% в месячном выражении и подорожали на 17,92% по сравнению с июнем 2021 г. Стоимость услуг выросла на 0,88% к майскому показателю и на 10,17% в годовом выражении.

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Снижение потребительских цен на 0,6% и более зафиксировано в 35 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени - в Республике Дагестан (на 2,1%), Севастополе (на 1,4%) и Чеченской Республике (на 1,2%) в связи с удешевлением продуктов питания на 3,8%, 3,4% и 2,3% соответственно. В то же время в 11 субъектах Российской Федерации цены на товары и услуги выросли на 0,1-0,5%. В Москве цены за месяц выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге снизились на 0,6% (с начала года прирост цен составил 11,8% и 10,7% соответственно).

Продовольственные товары

В июне значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, белокочанная капуста подешевела на 31,5%, помидоры - на 28,3%, огурцы - на 19,8%, свекла - на 15%, чеснок - на 12,7%, морковь - на 11,7%, бананы - на 11,3%, репчатый лук - на 9,8%, груши - на 8,9%, виноград - на 6,7%, картофель - на 6,1%. При этом выросли цены на лимоны - на 3,2%, яблоки - на 1,8%.

В то же время выросли цены на маргарин - на 3,1%, томатные консервы, мягкие конфеты, глазированные шоколадом, - на 2,1%, шоколад, рис, какао, газированные напитки, пряники, кексы, рулеты, зефир, пастилу, натуральные консервированные, маринованные овощи, сухие супы в пакетах, черный перец (горошек), сливочное мороженое, мясные и рыбные консервы, творожные сырки, глазированные шоколадом, варенье, джем, повидло, овсяные хлопья "Геркулес", плавленые сыры, сгущенное молоко с сахаром, карамель, минеральную и питьевую воду, сдобные булочные изделия, рыбное филе, кетчуп, виноградные вина, торты, кофе, бараночные изделия, зеленый чай, мороженые неразделанные креветки, поваренную соль - на 0,9-1,9%.

Среди прочих продовольственных товаров снизились цены на стерилизованное молоко - на 1,8%, гречневую крупу - на 1,5%, свинину - на 1,4%, мясо кур - на 0,9%, макаронные изделия и фруктовые соки - на 0,8%, отечественную икру лососевых рыб - на 0,5%, вермишель и водку - на 0,4%, мясо индейки, мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород) и пшено - на 0,3%.

Сахар в 27 субъектах подешевел на 0,1-6%, в 54 субъектах - на 6,1-15,5%. В Ненецком автономном округе цены не изменились. В трех субъектах сахар стал дороже на 0,2-2,3%. Цены на куриные яйца в 36 субъектах Российской Федерации снизились на 0,2-5%, в 37 субъектах - на 5,1-17,7%. В Магаданской области цены не изменились. В 11 субъектах яйца куриные подорожали на 0,3-6,4%.

Непродовольственные товары и медикаменты

В июне из непродовольственных товаров более всего снизились цены на древесно-стружечные и ориентированно-стружечные плиты - на 8%. Также подешевели металлочерепица - на 7,6%, обрезные доски - на 4,3%, линолеум - на 3,1%.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам, в среднем стали дешевле на 1%, в том числе гриппферон - на 2,6%, супрастин, ацетилцистеин (АЦЦ) - на 2,4%, колекальциферол (витамин Д3) - на 2,2%, ксарелто - на 1,8%, эналаприл - на 1,6%, фосфоглив - на 1,5%, ингавирин, омепразол - на 1,4%, умифеновир (арбидол), бисакодил - на 1,3%, панкреатин - на 1,2%, цефтриаксон, осельтамивир (номидес) - на 1,1%, ксилометазолин (галазолин), бисопролол - на 1%. Цены на перекись водорода выросли на 1,2%.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым, в среднем снизились на 0,5%, в том числе канефрон Н - на 3,8%, афобазол - на 2,9%, синупрет - на 2,7%, магне В6 - на 2%, нимесулид, левомеколь - на 1,8%, алмагель - на 1,7%, аципол, эссенциале форте Н, эргоферон - на 1,6%, ренгалин - на 1,4%, нафазолин, комбинированны анальгетики - на 1,3%, энтеросгель - на 1,2%, поливитамины - на 1,1%, флуоцинолона ацетонид - на 0,8%, корвалол - на 0,7%. Одновременно выросли цены на йод - на 7,7%, таурин - на 1,9%, активированный уголь и метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,9%, аллохол - на 0,5%, сульфацетамид, метилурацил - на 0,4%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, подорожали спички - на 3,8%, зубные щетки и пасты - на 2,7% и 2,6% соответственно, туалетное мыло - на 2%.

Цены на газовое моторное топливо снизились на 4,4%, автомобильный бензин - на 0,1%. Цены на дизельное топливо практически не изменились.

В группе электротоваров и других бытовых приборов стали дешевле швейные машины - на 3,2%, миксеры, блендеры - на 2,3%, электроутюги - на 2,2%, бытовые плиты - на 1,8%, микроволновые печи - на 1,7%, бытовые холодильники - на 1,5%. Цены на напольные электропылесосы выросли на 1,1%, энергосберегающие лампы - на 0,5%.

Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров подешевели телевизоры - на 2,7%, мониторы для настольного компьютера - на 2%, ноутбуки, флеш-накопители USB - на 1,7%, моно-блоки - на 0,6%.

В то же время среди прочих непродовольственных товаров выросли цены на краски для волос - на 3,1%, дезодоранты - на 2,8%, стационарные телефонные аппараты - на 2,6%, гели для душа - на 2,3%, кремы для рук - на 2,2%, учебники, учебные пособия - на 2,1%, фотоаппараты - на 1,9%, кремы для лица - на 1,8%, шампуни - на 1,7%, пену для бритья - на 1,6%, школьные тетради - на 1,5%.

Услуги

В июне среди услуг зарубежного туризма более всего увеличились цены на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 25,6%, Турцию - на 16,9%, отдельные страны Средиземноморья - на 7,8%, Египет - на 2,9%, отдельные страны Южной Азии - на 2,2%. В то же время снизились цены на поездки на отдых в ОАЭ - на 7,3%, отдельные страны Ближнего Востока - на 3,8%, Средней Азии - на 3,7%, Закавказья - на 3,1%, в Белоруссию - на 2,9%.

В группе санаторно-оздоровительных услуг цены на путевки в дома отдыха, пансионаты выросли на 10,8%, санатории - на 5,7%.

Среди услуг пассажирского транспорта увеличились тарифы на проезд в различных вагонах в поездах дальнего следования - от 9,5% до 20%, авиаперелет в салоне экономического класса самолета - на 6,5%, проезд в такси - на 1,8%, междугородном автобусе - на 0,7%, аренду автомобиля - на 0,4%, проезд в городском автобусе - на 0,3%, троллейбусе и маршрутном такси - на 0,2%, пригородном поезде - на 0,1%.

Плата за пользование потребительским кредитом снизилась на 9,7%, установка пластиковых окон - на 1,6%, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) - на 1,4%.

Прогноз Минэкономразвития