Канада и ФРГ близки к возвращению в РФ турбины для «Северного потока»

Газета Globe and Mail со ссылкой на неназванного представителя канадской администрации утверждает, что Канада и Германия близки к достижению договоренности, которая позволит вернуть в Россию газовую турбину для трубопровода «Северный поток», ранее отправленную на ремонт в Канаду. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что Канада и Германия на данном этапе ведут переговоры с Украиной, которая выступает против возвращения турбины в Россию. Положительное решение по данному вопросу, указывает источник, может быть принято «в ближайшие несколько дней», в то же время отмечая, что для такого исхода всем сторонам переговоров «еще многое предстоит сделать».

По мнению правительства Канады, РФ располагает «еще одной дополнительной турбиной, которую она может ввести эксплуатацию», однако не делает этого «в целях оказания экономического давления на Европу». Возврат российской турбины призван во многом «устранить этот рычаг давления», указывает источник газеты.