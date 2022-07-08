Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+30° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
1 час назад

G&M: Канада и ФРГ близки к соглашению по возвращению в РФ турбины для «Северного потока»

Газета.Ru

Газета Globe and Mail со ссылкой на неназванного представителя канадской администрации утверждает, что Канада и Германия близки к достижению договоренности, которая позволит вернуть в Россию газовую турбину для трубопровода «Северный поток», ранее отправленную на ремонт в Канаду. Об этом сообщает РИА «Новости».

Канада и ФРГ близки к возвращению в РФ турбины для «Северного потока»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В публикации отмечается, что Канада и Германия на данном этапе ведут переговоры с Украиной, которая выступает против возвращения турбины в Россию. Положительное решение по данному вопросу, указывает источник, может быть принято «в ближайшие несколько дней», в то же время отмечая, что для такого исхода всем сторонам переговоров «еще многое предстоит сделать».

По мнению правительства Канады, РФ располагает «еще одной дополнительной турбиной, которую она может ввести эксплуатацию», однако не делает этого «в целях оказания экономического давления на Европу». Возврат российской турбины призван во многом «устранить этот рычаг давления», указывает источник газеты.

Ранее представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что Федеральное правительство Германии подтвердило получение позитивных сигналов со стороны Канады в вопросе возвращения турбин «Северного потока».

Экономика,Штеффен Хебештрайт,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители