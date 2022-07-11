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1 час назад

Швейцария заблокировала российские активы на $6,8 млрд

Газета.Ruиещё 2

Швейцария по состоянию на 7 июля заблокировала активы России на сумму 6,7 млрд швейцарских франков (более $6,8 млрд) на фоне введенных антироссийских санкций из-за специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщении швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO).

Швейцария заблокировала российские активы на $6,8 млрд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что швейцарская сторона также заблокировала 15 объектов недвижимости.

Ранее сообщалось, что власти Украины арестовали якобы связанные с Россией активы на $200 млн.

В начале июля стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) готовит юридическую базу, чтобы предоставить конфискованные российские активы и активы «российских олигархов» Украине.

Известно, что президент Швейцарии Иньяцио Кассис раскритиковал идею ареста российских активов с целью финансирования с их помощью восстановления Украины.

Экономика,Еврокомиссия,
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