Швейцария заблокировала российские активы на $6,8 млрд

Швейцария по состоянию на 7 июля заблокировала активы России на сумму 6,7 млрд швейцарских франков (более $6,8 млрд) на фоне введенных антироссийских санкций из-за специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщении швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO).