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1 час назад

"Хватит инсульт": Названы последствия для Германии из-за нехватки газа

Елена Прошина

Экономика Германии испытывает большие трудности, а без энергоресурсов из России ее может «хватить инсульт». Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на Die Welt.

"Хватит инсульт": Названы последствия для Германии из-за нехватки газа
Фото: ТАССТАСС

Он считает, что экономика Германии находится под угрозой. В целом государство подготовлено к будущему кризису гораздо хуже, чем прочие европейские страны, отметил Зедер.

Он напомнил, что Италия уже заключила новые контракты на поставки газа из альтернативных источников, другие европейские государства расширяют ядерную энергетику. В то же время ФРГ испытывает неопределенность в вопросе импорта газа, а Федеральное сетевое агентство вместо решения проблемы занимается рассылкой предупреждений.

«Истина заключается в газопроводе. Если газ перестанет течь, то немецкой экономике грозит инсульт», — считает Зедер.

Он добавил, что все проблемы Германии с поставкой энергоносителей возникли исключительно из-за идеологических соображений властей страны.

Ранее сообщалось, что власти Канады выразили готовность снять антироссийские санкции с турбин «Северного потока» по просьбе немецкого правительства. Турбины будут перевезены в Германию. Украина выразила недовольство подобным решением.

Экономика,Маркус Зедер,
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