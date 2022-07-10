Канада намерена расширить антироссийские санкции

«Канада расширит существующие ограничения в нефтяном, газовом и химическом секторах [России], включив в них промышленное производство. Эти новые меры запретят канадским службам способствовать производству товаров этими секторами», — говорится в сообщении.

В пятницу, 8 июля, сообщалось, что Канада ввела санкции против 29 российских граждан, в том числе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кроме того, санкции затронули ряд российских СМИ.