Премьер Баварии напророчил Германии «инсульт экономики»

Германия может оказаться перед энергетическим кризисом, который повлечет за собой «настоящий хаос» в случае бездействия властей. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Баварии Маркус Зедер.
При таком сценарии, экономика рискует «перенести инсульт», от которого «едва ли оправится». Кроме прочего, значительно понизится уровень жизни населения. В связи с этим министр призвал расставить приоритеты и заботиться о собственных гражданах, сократив поддержку Украины.
«Но, конечно, мы должны в первую очередь заботиться о нашем населении, о людях в Германии, и мы не можем допустить, чтобы Германия в конечном итоге пошла по наклонной, а миллионы людей оказались в нищете», — цитирует Зедера ФАН.