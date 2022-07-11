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2 часа назад

Премьер Баварии напророчил Германии "инсульт экономики" без российского газа

Газета.Ruиещё 1

Германия может оказаться перед энергетическим кризисом, который повлечет за собой «настоящий хаос» в случае бездействия властей. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Баварии Маркус Зедер.

Премьер Баварии напророчил Германии «инсульт экономики»
Фото: ТАССТАСС

При таком сценарии, экономика рискует «перенести инсульт», от которого «едва ли оправится». Кроме прочего, значительно понизится уровень жизни населения. В связи с этим министр призвал расставить приоритеты и заботиться о собственных гражданах, сократив поддержку Украины.

«Но, конечно, мы должны в первую очередь заботиться о нашем населении, о людях в Германии, и мы не можем допустить, чтобы Германия в конечном итоге пошла по наклонной, а миллионы людей оказались в нищете», — цитирует Зедера ФАН.

Экономика,Цена на нефть,Маркус Зедер,
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