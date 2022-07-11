Поставки газа по "Северному потоку" временно остановят

Поставки российского газа по "Северному потоку" - основному маршруту экспорта газа из России в Европу - утром в понедельник будут временно остановлены до 21 июля из-за проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе. Таким образом, природный газ из РФ продолжит поступать в страны Западной и Центральной Европы лишь по одной транзитной ветке через Украину.

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Профилактические работы на "Северном потоке" позволяют обеспечить эффективную, безопасную и надежную эксплуатацию газопровода, отмечали в компании-операторе проекта - Nord Stream AG. При этом все работы и приостановки поставок газа были запланированы заблаговременно и согласованы с партнерами по транспортировке.

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В прошлому году ремонт на газопроводе также проводился в середине июля - с 13 по 23 июля. Поставки газа по "Северному потоку" в 2021 году оказались на уровне исторически рекордного 2020 года - 59,2 млрд куб. м. Однако в этом году западные партнеры России сами значительно затруднили поставки по газопроводу. Так, 14 июня "Газпрому" пришлось сократить экспорт газа по "Северному потоку" из-за несвоевременного возврата из Монреаля газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта из-за санкций Канады против РФ.

В связи с этим "Северный поток" все это время был задействован лишь на 40% от своей максимальной мощности, что ставит под угрозу планы по заполнению газохранилищ не только Германии, но и всех стран ЕС. Сейчас они заполнены более чем на 60% при плане в 80% к зиме 2022-2023 годов, а во время ремонта темпы заполнения, вероятно, сильно замедлятся.

И хотя Канада 9 июля, после многочисленных просьб ФРГ и переговоров с ее руководством, все-таки решила вернуть отремонтированную турбину Siemens, сроки этой поставки остаются неизвестны. А власти Германии по-прежнему опасаются, что Россия перестанет поставлять газ после завершения ремонта на "Северном потоке".

На время работ на "Северном потоке" единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только одна транзитная ветка через Украину - через нее украинская сторона в последнее время подтверждает заявки в объеме лишь около 40 млн куб. м в сутки. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" (оба газопровода также прошли плановые ремонты в мае и июне) предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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