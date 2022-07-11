В правительстве предупредили о тяжелых временах для регионов РФ

Минфин ожидает дефицит бюджетов регионов в следующие два года. Это следует из проекта основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года.

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«Минфин ожидает исполнения консолидированных бюджетов регионов в 2022 году с профицитом на уровне 163 млрд рублей, а в 2023—2024 годах — с дефицитом 132,5 млрд рублей и 78,1 млрд рублей соответственно», — пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

По словам доцента кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максима Максимова, дефицит бюджетов в ближайшие два года будет обусловлен «растущими расходами, в том числе на региональные программы развития».

Однако уже на 2025 год министерство уже закладывает небольшой профицит — на уровне 6,8 млрд рублей. Для поддержки регионов на федеральном уровне принят ряд мер, который позволит им оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию и принимать меры по поддержке экономики, напомнил представитель Минфина.