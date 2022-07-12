Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
54 минуты назад

Силуанов призвал воссоздать систему предсказуемости курса рубля

Газета.Ruиещё 3

Глава российского Минфина Антон Силуанов в интервью изданию "Ведомости" заявил, что в стране нужно воссоздать систему предсказуемости курсообразования, действующую в условиях бюджетного правила.

Силуанов призвал воссоздать систему предсказуемости курса рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава ведомства подчеркнул, что это необходимо в сегодняшней ситуации. По его словам, плавающий курс давит на укрепление рубля и негативно влияет на бюджет.

Силуанов ответил, что власти видят беспокойство экспортеров, включая металлургов, угольщиков, сельскохозяйственных предприятий —те компании, которые зависят от экспортной выручки. Сейчас она сокращается в рублях. Также по словам Силуанова, ведомство планирует максимально переводить расчеты во внешней торговле на рубли.

"Возникает абсурдная ситуация: мы поставляем газ, получаем валюту и ее замораживают. Зачем нам это надо? Очевидно, что расчеты в евро или в долларах для нас неприемлемы", — сказал Силуанов.

По его словам, остаются рубли или валюта, которой в России доверяет, или импорт, который интересен стране. 28 марта В Госдуме допустили переход на бартер в расчетах с недружественными странами.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева заявила, что одной из следующих стадий при расчетах за российские товары с недружественными странами может стать переход на бартер или клиринг.

Экономика,Оксана Дмитриева,Антон Силуанов,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители