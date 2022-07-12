Зеленского разозлило решение Канады по «Северному потоку»

Ранее канадские власти приняли решение вернуть турбину для «Северного потока» России. Напомним, оборудование находилось в североамериканской стране на ремонте. Назад его не отправили, ссылаясь на антироссийские санкции. Теперь же Канада готова сделать исключение из санкционного списка.
Такое решение канадцев пришлось не по духу президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашей стране из-за абсолютно неприемлемого исключения из санкционного режима против России. Это касается не просто какой-то турбины для газопровода "Северный поток", которую Канада не должна была, но все-таки решила передать фактически России. Это касается общих правил», - заявил Зеленский в своем очередной видеообращении.
Ранее сообщалось, что немецкая компания Siemens постарается доставить турбину для газопровода «Северный поток» из Канады в Европу как можно быстрее.