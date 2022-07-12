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51 минуту назад

Зеленского разозлило решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

Свободная прессаиещё 9

Ранее канадские власти приняли решение вернуть турбину для «Северного потока» России. Напомним, оборудование находилось в североамериканской стране на ремонте. Назад его не отправили, ссылаясь на антироссийские санкции. Теперь же Канада готова сделать исключение из санкционного списка.

Зеленского разозлило решение Канады по «Северному потоку»
Фото: ReutersReuters

Такое решение канадцев пришлось не по духу президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашей стране из-за абсолютно неприемлемого исключения из санкционного режима против России. Это касается не просто какой-то турбины для газопровода "Северный поток", которую Канада не должна была, но все-таки решила передать фактически России. Это касается общих правил», - заявил Зеленский в своем очередной видеообращении.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Siemens постарается доставить турбину для газопровода «Северный поток» из Канады в Европу как можно быстрее.

Экономика,Владимир Зеленский,Siemens,
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