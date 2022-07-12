Зеленского разозлило решение Канады по «Северному потоку»

«Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашей стране из-за абсолютно неприемлемого исключения из санкционного режима против России. Это касается не просто какой-то турбины для газопровода "Северный поток", которую Канада не должна была, но все-таки решила передать фактически России. Это касается общих правил», - заявил Зеленский в своем очередной видеообращении.